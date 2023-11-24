KKM'de yeni gelişme. Torba yasa tasarısı Meclis'te

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Kur korumalı mevduat hesaplarına ilişkin yeni kararlar alındı. Kur korumalı mevduat hesaplarında kurumlar vergisi istisnasında süre 30 Haziran 2024'e kadar uzatılacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
KKM'de yeni gelişme. Torba yasa tasarısı Meclis'te

Bazı kanun kararnamelerine değişiklik öngören 80 maddeli yasa teklifi TBMM'ye sunuldu.

Bloomberg HT'nin aktardığı göre, KKM hesaplarından elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnası 30 Haziran 2024'e kadar uzatılacak.

KDV iadelerinde iade hakkının kısmen ve ya tamamen kaldırılması veya yeniden koyulması konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilecek.

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Banka ve finans kurumlarında 2024 ve 2025'te enflasyon muhasebesi uygulanmayacak. KKM hesaplarından elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnası 30 Haziran 2024'e kadar uzatılacak. İhracat gelirlerinin binde 5'i olarak uygulanan götürü gider indirimi kaldırılıyor.

Çeklerin tarihinden önce bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin madde 2025'in sonuna kadar uzatıldı. BSMV konut kredileri istisnası ilk konut hariç kaldırılacak. Cep telefonlarındaki asgari maktu vergi tutarı YDO ile güncellennecek. Ayrıca uygulama süresi uzatıldı.

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ŞANŞ OYUNLARINDA İKRAMİYE DAĞITIM ORANLARI YÜZDE 10 ARTTI

Motorlu araç ticareti yapanlar arasında yapılan sözleşmeleri noterde düzenlenecek. Tüm şans oyunları için ikramiye dağıtım oranının üst sınırı yüzde 83’ten yüzde 93’e yükseltildi.

Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan, yurt dışına verilen mimarlık, mühendislik, yazılım gibi hizmetlerden elde edilen gelirlere sağlanan yüzde 50 kazanç istisnası Türkiye’ye getirilme şartına bağlı olarak yüzde 80’e çıkarıldı.

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