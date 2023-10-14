KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Aliyev'e tebrik

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. Toplantıda Tatar, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tam olarak sağladığı için Aliyev’i tebrik etti.

KAYNAK: İHA
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Aliyev'e tebrik

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan temasları kapmasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türk dünyası halkları arasındaki tarihsel bağa dayalı ilişkilerin genişlemesi ve Azerbaycan-Kıbrıs arasında insani, kültürel, eğitim ve spor alanlarında işbirliğinin genişletilmesi için fırsatların bulunmasından duyulan memnuniyet dile getirildiği belirtildi.

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Açıklamada, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çerçevesinde gözlemci üye olarak faaliyetlerinden bahsedilen görüşmede KKTC'nin uzun zamandır Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ve İslami İşbirliği Teşkilatı (İİT) gözlemci statüsüne sahip olduğu ve bu nedenle TDT’de KKTC’nin gözlemci statüsüne sahip olması oldukça mantıklı olduğu ifade edildi.

aw052771-04.jpgAzerbaycan’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tam olarak sağladığı için Aliyev’i tebrik eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakü'de Kuzey Kıbrıs Kültür Günleri çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerden memnuniyetini ifade etti ve Aliyev’e oluşturulan koşullar için teşekkür etti.

aw052771-03.jpgTurizm, bilim, eğitim ve öğrenci değişimi alanlarında işbirliği konularının ele alındığı görüşmenin sonunda Tatar tarafından Aliyev’e hediye taktim edildi.

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