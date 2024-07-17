KKTC ile mali işbirliği anlaşması Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ve finansal iş birliğini güçlendirecek yeni bir anlaşma, Resmi Gazete'de ilan edildi. Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne toplamda 13.5 milyar Türk Lirası tutarında hibe desteği ve 2.4 milyar Türk Lirası değerinde ABD doları üzerinden kredi sağlanması öngörülüyor. Belirtilen finansal yardımların, altyapı gelişimine, gerçek sektör projelerine, reform süreçlerine, kamu sektörü iyileştirmelerine ve savunma sanayii alanlarına katkıda bulunması amaçlanıyor.