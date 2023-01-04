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Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor

KKTC'de atık miktarını azaltmayı, çevreyi daha iyi korumayı hedefleyen ve plastik poşet kullanımına 6 ay sonra tamamen son verecek olan karar, KKTC Resmi Gazetesi'nde yayınlandı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 23:35
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KKTCde plastik poşet kararı. Kullanımı tarih oluyor

Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Bakanlar Kurulu kararı ile plastik poşetlerin 1 Haziran'dan itibaren tüketiciye ücretli veya ücretsiz, promosyon ya da kampanya ile verilmesi yasaklandı. Plastik poşet yasağından çok hafif, küçük ebatlı, sapsız naylon torbalar muaf tutuldu. Çevre yasasına dayanılarak alınan son kararla birlikte, 2018'den bu yana marketlerde 25 kuruştan satılan plastik poşetin, müşterilere ücretsiz temini, satılması, promosyon veya kampanya yoluyla verilmesinin önüne geçilmesi ve tüketiminin en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Haziran başında yürürlüğe girecek karara market ve mağazalar başta olmak üzere, diğer iş yerlerinin uyup uymadığını, Turizm ve Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesi denetleyecek.

Plastik poşet yasağından; çok hafif, küçük ebatlı, sapsız naylon torbalar muaf tutulurken yasağa uymayanlar "Alo 123" Çevre Şikayet Hattı'na ihbar edilebilecek.

Ülkede 1 Aralık 2018’den itibaren ücretli olan plastik poşetlerin kullanımı bu süreçte yüzde 60-70 azaldı.

DESTEKLEYEN DE VAR ELEŞTİREN DE

Plastik poşet ile ilgili Bakanlar Kurulunun son yasaklama kararı, vatandaşların bir kısmınca desteklenirken bazıları tarafından da eleştiriliyor.

Kararı destekleyenler temel gerekçe olarak çevrenin korunmasını gösterirken eleştirenler ise plastik poşetin alışverişte pratik olduğunu savunuyor.

Alışverişe gelen Sevil Beştaş, kararın çevre açısından yerinde olduğunu belirterek "Poşetler çevrede uçuşuyor. Bu defa hediye olduğu için naylon torba kullandım. Genelde ben bez çanta ile alışverişe giderim. Bizim bez çantalarımız var, onları kullanırız. Çok iyi olur." dedi.

Kararı eleştiren Hüseyin İzler ise yasaklamanın kabul edilebileceğini fakat yerine pratik alternatif bir çözüm olmadığını savunarak "Hemen yasaklasınlar. Biraz önce kasiyer büyük poşet vermek istedi almadım fakat aldığım eşyaları da cebime mi koyayım? Buna bir çare bulmaları gerekir." diye konuştu. (AA)

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