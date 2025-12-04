Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu hakkında mali polisin başlattığı rüşvet soruşturması, evinde gerçekleştirilen aramalarda bulunan mühimmatlar sebebiyle 'kanunsuz patlayıcı madde bulundurma' suçlamasıyla genişletildi.

'1 GÜN TUTUKLULUK CEZASI ALDI'

Tutuklanan Cahitoğlu, tutukluluk kararıyla mahkemeye çıkarıldı. Hüseyin Cahitoğlu, bu sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı ve 1 gün tutukluluk cezası aldı.

Kıbrıs Yenidüzen Haber Müdürü Serap Şahin'in haberine göre, polis mahkemede Müsteşar Cahitoğlu hakkındaki rüşvet soruşturmasının ayrıntılarını paylaştı. İddialar, 2022-2024 yılları arasını kapsıyor.

'RÜŞVET İDDİALARI'

Devlet dairelerinde işlem yaptırmak amacıyla 220 bin Euro ve 35 bin Sterlin tutarında rüşvet alındığı yönünde ifadeler bulunduğu öne sürüldü. Başka bir olayda ise, bir devlet görevlisinin bir şahsa ait araziyi üçüncü bir şahsa kiralaması için 200 bin Sterlin rüşvet teklif edildiği ifade edildi.

Yine bir şahıstan devlet dairelerindeki işlemlerini halletmek karşılığında 200 bin Sterlin rüşvet talep edildiği öne sürüldü. Bu iddialar sonucunda soruşturma kapsamına giren toplam rüşvet miktarının 220 bin Euro ve 435 bin Sterlin olduğu belirtildi.

Çarşamba günü Cahitoğlu'nun evinde yapılan aramalarda rüşvet iddialarından bağımsız yeni bir suç unsuru tespit edildi. İki adet 9 milimetre çapında şarjör ve 50 adet mermi bulundu. Başbakanlık müsteşarının ruhsatlı olduğu düşünülen tabancasının ise henüz bulunamadığı ve arandığı belirtildi.