KKTC'de sahte diploma ve yolsuzluk soruşturması: YÖDAK Genel Sekreteri tutuklandı

Lefkoşa'da mahkemeye çıkarılan Refiker'in, KSTÜ'nün tıp fakültesinin hızlı bir şekilde YÖDAK'ta gündeme alınması için rüşvet aldığı iddia edildi.

800 Dolarlık Fişte Refik İmzası Bulundu

Refik'in, üniversitenin muhasebe kayıtlarında bulunan ve farklı tarihlere ait 7 ayrı ödeme fişinde adının geçtiği belirtildi. Polis, zanlının 800 dolarlık fişte imzasının olduğunu ve bu fişte 800 dolar ve 700 euro para ile Airpods Pro 2 kulaklığı aldığını tespit etti. Diğer fişlerdeki ödemelerin ise araştırılacağı ifade edildi. Mahkeme, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

YÖDAK Başkanı Avcı İstifa Etti

Geçtiğimiz hafta tutuklanan ve kefaletle serbest bırakılan YÖDAK Başkanı Turgay Avcı ise dün istifa mektubunu KKTC Cumhurbaşkanlığı'na iletti. Avcı'nın istifası, soruşturmanın boyutlarıyla ilgili kamuoyunda artan baskılarla bağlantılı olarak geldi.