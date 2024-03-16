KKTC'de sahte diploma ve yolsuzluk soruşturması: YÖDAK Genel Sekreteri tutuklandı

Kaynak: İHA
KKTC'de sahte diploma ve yolsuzluk soruşturması: YÖDAK Genel Sekreteri tutuklandı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde devam eden "sahte diploma ve yolsuzluk" soruşturması kapsamında Yükseköğrenim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon (YÖDAK) Genel Sekreteri Derviş Refiker tutuklandı.

Lefkoşa'da mahkemeye çıkarılan Refiker'in, KSTÜ'nün tıp fakültesinin hızlı bir şekilde YÖDAK'ta gündeme alınması için rüşvet aldığı iddia edildi.

800 Dolarlık Fişte Refik İmzası Bulundu

Refik'in, üniversitenin muhasebe kayıtlarında bulunan ve farklı tarihlere ait 7 ayrı ödeme fişinde adının geçtiği belirtildi. Polis, zanlının 800 dolarlık fişte imzasının olduğunu ve bu fişte 800 dolar ve 700 euro para ile Airpods Pro 2 kulaklığı aldığını tespit etti. Diğer fişlerdeki ödemelerin ise araştırılacağı ifade edildi. Mahkeme, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

YÖDAK Başkanı Avcı İstifa Etti

Geçtiğimiz hafta tutuklanan ve kefaletle serbest bırakılan YÖDAK Başkanı Turgay Avcı ise dün istifa mektubunu KKTC Cumhurbaşkanlığı'na iletti. Avcı'nın istifası, soruşturmanın boyutlarıyla ilgili kamuoyunda artan baskılarla bağlantılı olarak geldi.

Son Haberler
Konya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti Yerel Haberler
Konya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti
İBB'den Ramazan kolisi gönderilen vatandaş “20 yıldır AK Parti üyesiyim yiğidi öldür hakkını yeme. Adam yapıyor abi.” Video
İBB'den Ramazan kolisi gönderilen vatandaş “20 yıldır AK Parti üyesiyim yiğidi öldür hakkını yeme. Adam yapıyor abi.”
Demirtaş Türkiye'ye işgalci dedi Terörist Öcalan'ın muhatap alınmasını istedi Gündem
Demirtaş Türkiye'ye işgalci dedi Terörist Öcalan'ın muhatap alınmasını istedi
Adana'da, sulama kanalında ceset bulundu Yerel Haberler
Adana'da, sulama kanalında ceset bulundu
ABD’li ünlü rapçi Müslüman oldu Dünya
ABD’li ünlü rapçi Müslüman oldu
Pompalı tüfekle vuruldu, iki bacağı da kesildi Gündem
Pompalı tüfekle vuruldu, iki bacağı da kesildi
AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin'in vatandaşı azarlaması tepki topladı Video
AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin'in vatandaşı azarlaması tepki topladı