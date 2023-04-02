Klasik otomobillerden kansere özel konvoy

Klasik otomobiller İstanbul Anadolu yakasında yola çıktı. Medicana Sağlık Grubu ve Klasik Otomobil Kulübü iş birliği ile 1-7 Nisan Kanser Haftası’na özel düzenlenen programda yaklaşık 25 klasik otomobil, İstanbul sokaklarında ‘Kanserden korkmuyoruz, sağlık için yol alıyoruz’ mottosu ile yol aldı.

Medicana Ataşehir Hastanesi’nden yola çıkan konvoy, rotasını Kadıköy ve Çamlıca’daki Medicana hastanelerine çevirdi. Hastane önlerinde pembe bayraklar ve balonlarla konvoyu karşılan vatandaşlar, klasik otomobiller gittikten sonra ellerindeki balonları havaya bıraktı. Kanser Haftası’na dikkat çekmek için yapılan farkındalık etkinliklerinin hastalarda olumlu yönde etki bıraktığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Koray Topgül de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Topgül, “Bizim her zaman üstünde durduğumuz bir sloganımız var; ‘kanserden değil, geç kalmaktan korkun’. Hastalığa ne kadar erken teşhis koyabilirsek o kadar çok tedavi şansımız olur” diye konuştu.

“FARKINDA OLALIM, KORKMAYALIM, ŞİKÂYETLERİMİZİ ERTELEMEYELİM”

Etkinliğe katılan Medicana Ataşehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Koray Topgül, “Bugün gerçekleştirdiğimiz farkındalık etkinliklerinin sonuçlarını olumlu olarak hastalar bazında ciddi oranda alıyoruz. Bugün dünyada en sık görülen ölüm nedenlerinden biri kanserdir. Dünyada yaklaşık olarak 10 milyon insan her yıl kanserden ölüyor. Bunlar ciddi sonuçlar olmakla birlikte geldiğimiz noktada umutlandırıcı durumlar da var. Bizim her zaman üstünde durduğumuz bir sloganımız var; ‘kanserden değil, geç kalmaktan korkun’. Hastalığı ne kadar erken teşhis edebilirsek o kadar çok tedavi şansımız olur. İnsan hayatı uzadı; yaşlılıkla birlikte maruziyet artacağı için kanser gelişme riski de artıyor. Bu konularda bilinçli olmak yeterli. Örneğin; kadın ve erkekte sıklıkla görülen kolon kanseri için dışkıda gizli kan çalışılması ya da 50 yaşı geçtiyse rutin bir kolonoskopi yapılması bile lezyonları kanserleşmeden yakalamamızı sağlıyor. En önemli şeylerden biri de şikâyetleri ertelememek. Ailesinde özellikle 50 yaş altında kolon kanseri, meme kanseri bulunan hastalar, daha erken yaşlarda genetik riskleri göz önünde bulundurularak kontrollerden geçmeli. Dolayısıyla farkında olalım, korkmayalım, şikâyetlerimizi ertelemeyelim ve bilinçli olalım. Bizler de bu hafta kanserde erken teşhisin ve güçlü motivasyonun önemine dikkat çekerek pembe gözlüklerimizi takıyor, kansere farklı çerçeveden bakıyoruz” dedi.

“KONVOY OLUŞTURARAK FARKINDALIĞI YAYMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

Klasik Otomobil Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Nazlı Güller ise şunları söyledi:

“Klasik Otomobil Kulübü olarak sosyal duyarlılığımızı özellikle sağlık söz konusu olduğunda bu gibi etkinliklere katılarak göstermeyi seviyoruz. Hastanenin önerisiyle klasik otomobil konvoyu oluşturarak projeye destek vermek istedik. Sağlık hepimiz için önemli, Kanser Haftası’na özel pembe gözlüğümü de taktım. Bu gözlüklerle yeni ve daha pozitif bir çerçeveden bakmak ve yola çıkmak için klasik otomobillerimizle geldik; konvoy oluşturarak farkındalığı yaymaya çalışacağız. Çevreye, hastalara, topluma 'Kanserden Korkmuyorum, Farkındayım' mesajı vermek amacıyla çıktığımız bu yolda herkesi Kanser Haftası’nda farkındalığa çağırıyorum” dedi.

“HERKESİ DUYARLILIĞA DAVET EDİYORUZ”

Klasik Otomobil Kulübü Genel Sekreteri Yeliz Balıbey de “Etkinlik üyelerimizin ilgisini çekti ve yaklaşık 25 arabayla bir konvoy oluşturduk. Araçlarımızı pembe balonlarımızla süsleyerek ve bu konudaki duyarlılığımızı göstermeye çalıştık. Eskiden kanser tedavi süreçleri daha kendi içine dönük, söz edilmeyen süreçleri kapsıyordu. Artık, tedavide umutsuzluk azaldı; teknoloji gelişti, güzel sonuçlar elde ediliyor. Dolayısıyla bizler bu haftaya pembe çerçevelerden bakmak istiyor ve herkesi duyarlılığa davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

DHA