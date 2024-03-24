Klasiklerin farkı

Kaynak: Haber Merkezi
Klasiklerin farkı
2023 – 2024 sonbahar kış trendi tüm sıcaklığıyla içleri ısıtıyor. Dönemin feminen tavır ile tomboy görünümler arasındaki görünümü yakalayıp şık bir tasarım ortaya koyuyor.

Sokak stilinin yüzünü temsil eden militer tonlar yıkamalı yüzeylerle bir araya geliyor. Renk paletinde haki ve grilerin yanı sıra yağ yeşili lime ve beyaz yer alıyor.
Ofis stilinin enlerinde, mavi gömlek, kruvaze ceketler, neo-klasik pilili pantolonlar örülmüş tirko takımlar dikkat çeken parçalar oluyor.
Gece hayatına kusursuzca adepta olan siyah deri, kadife ve yünlü dokuların buluşması geceyi aydınlatıyor.
Sonbaharın en sıcak ruhunu yansıtan renk ve siluetlerle devam eden stiller, göz alan bomber ceketler ve yüksek bel denim pantolonlar dikkatleri üzerine çeken parçalar arasında yer alıyor.

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