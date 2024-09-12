Klima bomba gibi infilak etti

Antalya'nın Kepez ilçesinde, bir evin yatak odasında çalışan klimanın patlaması sonucu çıkan yangın, yatak odasını kullanılamaz hale getirdi. Olay, dün saat 20.00 sıralarında Altınova Sinan Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın 3. katında meydana geldi.

Yatak odasındaki klima çalışır durumda iken patladı ve evden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına 1 saat süren bir çalışma ile müdahale etti ve yangını kontrol altına aldı. Ancak, evin bir kısmı ciddi şekilde hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi. Ev sahipleri yangın haberini aldıklarında eve geldiklerinde, evin durumunu görünce fenalaştı. Bu nedenle bölgeye sağlık ekipleri de çağrıldı ve ev sahibine ambulans içinde ilk müdahale yapıldı.

Yangın anına tanıklık eden komşu Ahmet Altay, "Yangını pencereden gördük. Hemen itfaiyeyi aradık, erken saatte geldiler. Yangına müdahale ettiler, Allah'tan evde kimse yoktu. Maddi zarar var. Yangın başladıktan sonra içeriye girenler oldu. Her taraftan duman çıkıyordu, itfaiye gelmeden alev pencereden çıkıyordu. Bir patlama sesi de geldi. Pencereler açık olunca yangın gürlemeye başladı. Çok şükür maddi hasarla atlattık" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.