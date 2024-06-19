Klima iklim krizini şiddetlendiriyor

Avrupa'daki klima ünitelerinin sayısı 1990'dan bu yana iki kattan fazla arttı. Özellikle Kuzey Avrupa'daki binaları soğutma ihtiyacının son dönemlerde dört katına çıktığı kabul ediliyor Avrupalılar klimayı ne kadar daha fazla kullanıyor ve makinelerin çevresel etkisi nedir?

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) 2018 yılında yayınladığı ve 2016 verilerine dayanarak hazırladığı son raporuna göre Avrupa Birliği'nde Çin ve ABD'den çok daha az klima ünitesi bulunuyor. Avrupa'da şuan 96,5 milyon klima ünitesi var ve 1000 kişi başına yaklaşık 20 klima düşüyor.

2016 yılında Çin, ABD ve Japonya'daki klimalar dünyadaki klimaların üçte ikisini oluşturuyordu. IEA'nın verilerine göre 2022 yılında klimanın penetrasyon oranı ABD'de %90, Avrupa'da ise yalnızca %19 oldu.

Beri yandan IEA, 2024 yılı sonuna kadar AB ülkelerinde 130 milyon ünite klima kurulacağını öngörüyor ve ünite sayısının 2050 yılına kadar şimdikinin dört katına çıkabileceğini tahmin ediyor. Bu durumun olumsuz pek çok etkisi olacağını iddia eden uzmanlar klima sayısındaki artışın iklim krizini daha da derinleştirdiğine vurgu yapıyorlar.