Klima kullanırken sakın bunları yapmayın! Serinleyeceğim derken hasta olmayın

Son haftalarda Türkiye'de aşırı sıcakların etkisiyle klima kullanımı arttı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, klimaların bu dönemde önemli olduğunu ancak doğru kullanılmadığında bazı sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

"İDEAL ODA SICAKLIĞI 21-25 ARASI OLMALI"

Prof. Dr. Özlü, klimaların düzenli bakımının ve filtrelerinin zamanında değiştirilmesinin önemli olduğunu belirtti. "Klimanın odayı ani ve aşırı düşük sıcaklıklara soğutmaması gerekiyor. Soğutma işlemi kademeli olarak ve zamana yayarak yapılmalıdır. Oda sıcaklığının ideal olarak 21 ila 25 derece arasında olması gerekiyor. Bu sıcaklıkların altına indirilmemelidir. 17, 16, 14 gibi dereceler sağlık için uygun değildir" dedi.

"KLİMA FANI DOĞRUDAN GELMEMELİ"

Prof. Dr. Özlü, klimaların kişiyi serinletmek için değil, odayı serinletmek için olduğunu vurgulayarak, "Klimanın fanı doğrudan kişiye gelmemeli. Kapalı sistemde çalışan klimalar içerdeki havayı dışarı almadan soğutup tekrar içeri verir. Bu nedenle klimalı odada zaman zaman kapı veya pencere açılarak hava değişimi sağlanmalıdır" diye ekledi.

"ODADA MUTLAKA SU OLMALI"

Klimanın çalışmasıyla oda içindeki nemin azaldığını ve havanın kuruduğunu belirten Prof. Dr. Özlü, odada su bulundurmanın önemine değindi. "Bağıl nem oranının yüzde 60-70 civarında olması idealdir. Bunu sağlamak için odada su bulundurun. Geniş kaplarda su bulundurarak buharlaşma sağlanabilir ve odanın nem seviyesi yükseltilir. Aksi takdirde klimaya bağlı baş ağrısı, kas ağrısı, cilt kuruluğu gibi sağlık sorunları yaşanabilir" şeklinde uyardı.

Son olarak, klimalı bir odada uyurken fanın doğrudan kişiye gelmemesi gerektiğini ve bu durumun özellikle solunum yolu enfeksiyonları gibi bulaşıcı hastalıkların yayılmasına yol açabileceğini belirtti.