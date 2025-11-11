Son dönemde küresel çapta göz enfeksiyonlarının artış eğilimi, sağlık otoritelerini harekete geçirdi.

Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, bu artışın ardındaki temel faktörlerin soğuk hava, klima kullanımı ve kapalı alanlarda geçirilen sürenin uzaması olduğunu ortaya koydu.

BİLİMSEL VERİLER TEHLİKEYİ İŞARET ETTİ

Yapılan bilimsel araştırmalar, soğuk mevsimlerde ve havalandırma sistemlerinin yoğun kullanıldığı kapalı mekânlarda göz yüzeyinin kuruluğunun arttığını gösterdi. American Academy of Ophthalmology dergisinde yayımlanan bir çalışmada, düşük nem oranlarının ve sıcaklık değişimlerinin gözyaşı filmi stabilitesini olumsuz etkilediği, bunun da gözleri enfeksiyon etkenlerine karşı daha savunmasız hâle getirdiği tespit edildi. Özellikle Adenovirüs gibi viral etkenlerin, havalandırılmayan veya yetersiz havalandırılan kapalı ortamlarda hızla yayıldığı gözlemlendi.

YABANCI UZMANLARDAN ÇARPICI DEĞERLENDİRMELER

Dünyaca ünlü göz hastalıkları uzmanı ve Harvard Tıp Okulu'ndan Dr. Ethan Miller, durumu "küresel bir halk sağlığı sorunu" olarak nitelendirdi.

Dr. Miller, "Kış aylarında bireylerin kalabalık, kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirmesi, enfeksiyon zincirini besliyor. Klima ve ısıtıcılar ise nemi düşürerek göz kuruluğunu tetikliyor ve gözün doğal bariyerini zayıflatıyor. Bu durum, özellikle viral konjonktivitlerin ve blefarit gibi kirpik dibi iltihaplarının nüksetme oranını belirgin bir şekilde yükseltti" ifadelerini kullandı.

Londra'daki Moorfields Göz Hastanesi'nden Pediatrik Oftalmoloji Uzmanı Prof. Dr. Clara Davies ise, özellikle okullar ve kreşler gibi toplu yaşam alanlarında hızla yayılan konjonktivit salgınlarına dikkat çekti.

Prof. Davies, "Kapalı ortamlarda kişisel hijyen kurallarına yeterince riayet edilmemesi, virüslerin yüzeyler ve eller aracılığıyla göze taşınmasını kolaylaştırdı. En basit önlem, göze dokunmadan önce el yıkama alışkanlığını titizlikle sürdürmek ve ortak kullanılan eşyalardan kaçınmak olmalı" şeklinde görüş bildirdi.

Uzmanlar, kırmızı göz, sulanma, kaşıntı ve ışığa karşı hassasiyet gibi belirtiler gösteren kişilerin hızla bir uzmana başvurmasını ve bulaşma riskini azaltmak için toplu alanlardan uzak durmasını önemle tavsiye etti.