Klima takarken damdan düştü

Kaynak: İHA

Adana'da klima takarken dengesini kaybeden 25 yaşındaki Halil Balcı, 3 katlı binanın damından düşerek yere çakıldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, Balcı'nın hayati tehlikesinin olmadığı, hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi 51010 sokağa gelen klimacı Halil Balcı, altı dükkan üst iki katı daire olan binanın 3. katına klima takarken dış üniteyi monte etmek istedi. Ev içerisindeki montajı tamamlayan Balcı, klimanın borusunu dama çekerken dengesini kaybedip yere düştü.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Balcı'yı Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Balcı'nın hastanede tedavisi sürdüğü ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Öte yandan, Balcı'nın düşme anı çevredeki işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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