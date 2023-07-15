Klimada ölüme götüren tehdit ortaya çıktı. Uzmanlar uyardı

Sadece kışın değil yazın da zatürre gibi hastalıkların görülebileceğinin altını çizen uzmanlar bu hastalığın nedenlerinden birinin de klima olduğunu vurgulaması dikkat çekti.

Klimada ölüme götüren tehdit ortaya çıktı. Uzmanlar uyardı

Editör: Ali Öncü

Ölümcül hastalık olduğu bilinen zatürrenin yazın gelmesiyle birlikte klimalardan yayıldığının bildirilmesi korktu.

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer şu sözlerle uyardı:

“Normalde bu bakteri sulu ortamlarda yüzeyde bulunur. Ancak şebeke yolu ile binalardaki tüm sulu sistemlere geçebilir. Özellikle klima, su havalandırma tankları ve buhar odaları gibi sulu ortamlarda ürer. Bu tip havalandırma ve soğutma sistemlerinde ortaya çıkan bakteriye bağlı enfekte zerrecikler, bunu soluyan kişiler ve topluluklarda salgınlara neden olur. Zatürreede bildiğimiz gibi göğüs ve sırt ağrıları, öksürük, ateş, nefes darlığı gibi şikayetler ortaya çıkar.”

ZATÜRRE NEDİR?

Pnömoni halk arasındaki bilinen tabiriyle zatürre; kısaca akciğer dokusunun iltihaplanmasıdır. Bakteriler başta olmak üzere çeşitli mikroorganizmalara bağlı olarak meydana gelir. Bazı pnömoni türlerinde hasta kişiden sağlam kişilere doğrudan bulaşma riski vardır.

ZATÜRRE BELİRTİLERİ NELERDİR?

Üşüme- titreme, 39- 40 °C'ye varan yüksek ateş, öksürük, kirli, iltihaplı (yeşil, sarı, pas rengi) balgam çıkarma ve yan ağrısı olabilir. Bazı pnömoni türlerinde ise sinsi başlangıç olur. Birkaç gün devam eden iştahsızlık, halsizlik, eklem ve kas ağrılarını takiben kuru öksürük, ateş yükselmesi, bulantı, kusma, baş ağrısı gibi belirtiler olabilir. Bu şikayeti olan hastalar mutlaka doktora başvurmalıdır. Pnömoni ihmal edilmemesi gereken bir sağlık sorunudur. Erken teşhis edilmesi ve gecikmeden tedaviye başlanmasının ölümleri azalttığı bilinmektedir. Hastanın yakınmaları pnömoni'yle uyumlu ise genellikle yapılan muayene ve akciğer röntgenindeki bulgularla teşhis konulabilir. Gerekirse kan ve balgam tahlilleri yapılabilir.

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