Klopp, Arda Turan'ın prensine göz dikti

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Klopp, Arda Turan'ın prensine göz dikti

Red Bull Global Sportif Direktörü Jürgen Klopp'un Shakhtar Donetsk'in genç yıldızını istediği iddia edildi.

UEFA Avrupa Ligi ön elemesinden Beşiktaş'ın rakibi olan Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'in genç yıldızına Red Bull Global Sportif Direktörü Jürgen Klopp'un talip olduğu iddia edildi.

RB Leipzig'in Ukrayna ekibinin 21 yaşındaki orta sahası Marlon Gomes için görüşmelere başladığı belirtildi.

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Jürgen Klopp'un Marlon Gomes'i Beşiktaş maçında izlediği ve beğendiği vurgulanırken Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı futbolcu için 25 milyon euro talep ettiği öne sürüldü.

Vasco da Gama altyapısında yetişen Marlon Gomes, 2023-2024 sezonunda 12 milyon euro bonservis bedeliyle Shakhtar Donetsk'e imza atmıştı.

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