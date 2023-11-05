Kluivert'tan özeleştiri: Aynayı karşımıza alıp kritik yapmamız gerekiyor

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Sivasspor beraberliği sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kluivert, oyuncularının bu maçtaki performansından memnun olmadığını vurguladı.

KAYNAK: AA
Kluivert'tan özeleştiri: Aynayı karşımıza alıp kritik yapmamız gerekiyor

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında alınan sonuçtan memnun olmadığını belirtti.

Hollandalı teknik adamın açıklamaları şu şekilde;

-Özellikle ilk yarıda fazla top kaybı yaşadık. Birçok futbolcumuzun performansının altında bir performans çizdiği bir maç oldu. Sonrasında ikinci yarıda baktığınızda üçüncü bölgede özellikle çok fazlasıyla basit bir şekilde top kaybı yaşadık ve oradan rakiplere fırsat verdik.

-Çünkü bu tarz kapanan takımlara karşı, aradaki mesafeyi daraltan takımlara karşı birçok kez karşılaştık ve bunun üzerinde çok çalışıyoruz. Ama daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz ve yapacağız da. O yüzden de bunun üzerine devam edeceğiz.

-Aynayı karşımıza alıp kritik yapmamız gerekiyor. Ondan sonrasında öz eleştiri yaptıktan sonra da rakip neler yaptı, biz neler yapabilirdik. Onu konuşabiliriz. Ama öncelikle tabii ki de daha iyisini yapabileceğimizi bildiğimiz halde bu kadar altında bir performans gösterdiğimiz için öncelikle öz eleştiriyi kendimiz yapmamız lazım.

-Onlar da çok iyi bir iş çıkarttılar, hakkını vermemiz gereken futbolcular var. Maçın gidişatına değiştirebilecek futbolculara sahipler. Ama rakipten önce kendimize bakmamız gerekiyor, biz neden bu şekilde performans gösteriyoruz.

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