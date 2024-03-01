Kobalt piyasası rekor arz fazlası nedeniyle sarsıldı

Kaynak: Financial Times
Kobalt piyasası rekor arz fazlası nedeniyle sarsıldı
Kobalt piyasası, arz fazlası nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor.

Çinli şirketlerin üretimlerini artırması ve temel elektrikli otomobil aküleri metalindeki fazlalığın 2028'e kadar sürmesinin beklenmesi sebebiyle kobalt piyasasında rekor bir arz fazlası meydana geldi.

İngiltere’de bir kobalt tüccarı olan Darton Commodities'in yıllık incelemesinde elde ettiği sonuçlara göre, elektrikli araçlara yönelik küresel talep artışının yavaşlaması sebebiyle gümüşi metal üretimi 2023 yılında yüzde 17 arttı. Çinli üretici şirket CMOC’nın, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki hacmini artırmasının ardından 2028 yılına kadar piyasada arz fazlası olacağını öngördü.

ekran-goruntusu-2024-03-01-155630.pngÜretimdeki artışın Çin'in elektronik, elektrikli otomobil ve havacılıkta kullanılan bir metalin üretimi ve fiyatı üzerindeki etkisini güçlendirmesi bekleniyor. Darton Commodities direktörü Andries Gerbens, konu hakkında, "KDC ve Endonezya projelerinden gelen arz fazlası, elektrikli araç talebindeki büyümenin yavaşlaması ile birleştiğinde 2023'te rekor bir fazlalığa neden oldu" açıklamasında bulundu ve talebin yalnızca yüzde 12 arttığını söyledi.
Kobalt; lityum iyon pillerin stabilize edilmesine ve bunların alev almasının önlenmesine yardım ediyor fakat Çin'de kobalt ve nikel içermeyen elektrikli otomobil akülerinin giderek yaygın hale gelmesi, kobalta ilişkin talep artışını önemli ölçüde azalttı.

ekran-goruntusu-2024-03-01-155613.pngCMOC şirketinin madenlerinden elde edilen kobalt fazlası, metalin yıllık ortalama fiyatının 15.10 dolara gerilemesine neden oldu ve bu fiyatın 2016'dan bu yana en düşük fiyat olduğu belirtildi.

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