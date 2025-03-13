Koç ailesinden şaşırtan adım! Video viral olmuştu

Mizah yazarı ve içerik üreticisi Mehmet Ali Çatal, Rahmi Koç'un "Rahmi M. Koç ile 1 Fincan Kahve 40 Soru" isimli röportajının üzerine mizah içeren bir seslendirme yaparak içerik oluşturdu. Oda TV'den Büşra İlaslan'ın haberine göre, videonun sosyal medyada gündem olmasından sonra Koç ailesi ünlü fenomenden şikayetçi oldu.

Çatal, Rahmi Koç’un röportajının üzerine yaptığı dublaj nedeniyle, 'İzinsiz fotoğraf ve video yayınlama', “özel hayatın gizliliğini ihlal' ve “kişinin saygınlığına zarar vermek' suçlamalarıyla ifadeye çağrıldığını açıkladı.

“RAHMİ KOÇ'UN VERDİĞİ CEVAPLARA KENDİM KOMİK SORULAR ÜRETTİM”

Çatal Oda TV’ye verdiği röportajda şunları söyledi,

"Rahmi Koç'un YouTube'ta yayınlanan '1 Fincan Kahve 40 Soru' isimli röportajını izledim. İzlerken güldüğüm noktalar oldu. Çünkü çok basit, tamamen Rahmi Koç'u memnun etmek için, Koç ailesini memnun etmek için hazırlanmış sorular sorulmuş. Kendimiz güldük, kendimiz oynadık tarzında bir röportajdı. Şöyle bir montaj boşluğu vardı; sesi sonradan eklemişler. Nejat İşler'e seslendirmişler ve yüksek ihtimal röportajı Nejat işler de yapmamış. Sesi sonradan eklemişler. Benim için orada çok kolay müdahale edebileceğim bir boşluk vardı. Şöyle ki Nejat İşler'in sesi çok kolay sessize alınabiliyordu. Ben de Rahmi Koç'un verdiği cevaplara kendim komik sorular ürettim.

“KOÇ AVUKATLARI BENİ HER GÜN RAHATSIZ ETMEYE BAŞLADI”

Yaptığı mizah dublajının tüm dünyada yapıldığını belirten Mehmet Ali Çatal, “Hatta bunun yazılı versiyonunu Aziz Nesin yapıyordu kitaplarında. Rahmi Koç bunu çok iyi bilir zaten. Rahmi Koç karikatür çizen, mizah seven bir adam normalde. Ama bu video yayınlandıktan sonra çok beğenildi, kısa sürede 20 milyon izlendi ve Koç avukatları her gün beni rahatsız etmeye başladı. Her gün farklı bir avukat videoyu kaldırmam konusunda tehditkar mesajlar atmaya başladılar. Ben de videoyu kaldırmayacağımı, bu tip cümlelerden korkmadığımı ifade ettim” dedi.

“KOÇ GRUBU İNSTAGRAMDAN VİDEOYU KALDIRTTI”

Koç grubunun Instagram ile iletişime geçip videoyu kaldırdığını belirten Çatal, “Biliyorsunuz Koç Grubu Instagram'a aylık 1 milyon dolarlık reklam veriyor. Ne isterlerse Instagram onu yapar. Ama X gibi, TikTok gibi, YouTube gibi özgürlüğü ve fikir özgürlüğünü ön planda tutan platformlar bunu kaldırmadı. Hali hazırda videom duruyor. Hal böyle olunca Koç Grubu sinirlendi ve şikayetçi oldu. Bende şimdi ifadeye avukatım Şükrü Sarıdere ile birlikte gidiyorum” dedi.

“BU NE KOÇ AİLESİNE YAKIŞIR NE DE TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE YAKIŞIR”

Çatal açıklamalarının devamında şunları söyledi, ”Video tamamen eğlence ve mizah amaçlı, daha önce de 20-30 kere çok eğlenerek yaptığım bir video. Ben yaparken çok güldüm. İzleyenler de çok güldü. Gülüp geçecekleri bir videoya saldırmaya başladılar. Bu ne Koç ailesine yakışır ne de Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır. Ben Avrupa'yı gezmiş bir insanım. Orada neler ne espriler yapılıyor. Herkes gülüp geçiyor. Çünkü bu üçüncü dördüncü sınıf ülkelere has bir durum. Bir espri yapıldığında sinirlenmek, agresifleşmek. Kaldı ki Rahmi Koç dünyayı gezip görmüş bir adam. Böyle bir videoya nasıl sinirlendi anlamış değilim. Yüksek ihtimal Ali Koç'un dolduruşuna geldi.”