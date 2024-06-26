Koç Holding dev imzayı attı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği uzun zamandır konuşulan dev anlaşmayı duyurdu.

Başkent temsilcisi Koç Holding şirketlerinden Otokar ile sponsorluk anlaşması yapıldığını açıkladı.

Kulüpten anlaşmaya dair yapılan açıklamada,"Forma Göğüs Sponsorumuz Otokar Oldu 2024-2025 sezonunda Profesyonel Futbol A Takımımızın giyeceği formanın göğüs reklamı için otomotiv ve savunma sanayii sektöründe üretim yapan, Koç Holding'den OTOKAR ile sezon sonuna kadar sponsorluk konusunda anlaşmış bulunmaktayız. Bu işin birliğinin gerçekleşmesinde büyük özveri gösteren Başkanımız Osman Sungur'a, Kültür Sanat Sosyal İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Murat Karahan'a ve yeni sezonda Gençlerbirliği'mize destek verecek olan OTOKAR'a teşekkür ediyoruz. Başarı yolunda biriz, birlikteyiz" denildi.

REKOR BEKLENİYOR

Anlaşmanın mali detayları açıklanmasada 1. Lig tarihinde rekor kıracak bir rakam olduğu tahmin ediliyor.