Koç Holding dünyaca ünlü gıda firmasını sattı. Dev şirket aldı KAP'a açıklama yapıldı

Koç Holding, Tat Gıda’nın yüzde 49,04’lük hissesinin ve 15 adet kurucu intifa senedinin Memişoğlu’na satılması ve devredilmesi işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Koç Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, “Tat Gıda Sanayi A.Ş. (Tat Gıda) paylarının satış sürecine ilişkin olarak 08.01.2024 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında belirttiğimiz kapanış ön şartlarının gerçekleştirilmesinin ardından;

Şirketimiz, Arçelik ve Aygaz da dahil olmak üzere Koç Grubu şirketleri, Koç Ailesi Üyeleri, Koç Grubu ile bağlantılı vakıfların sahip olduğu payların Tat Gıda’nın sermayesinin yüzde 49,04’ünü oluşturan kısmının ve ayrıca 15 adet kurucu intifa senedinin Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi’ne satışı ve devri işlemleri sonuçlandırılmıştır.” denildi.

Açıklamada, “Yüzde 49,04’lük Tat Gıda paylarının devri için 80 milyon 915 bin 335,72 dolar olarak belirlenen devir bedeli, kapanış tarihine göre hazırlanacak olan bağımsız denetçi raporundaki net borç ve net işletme sermayesi rakamları üzerinden ayarlanacaktır.” ifadesi kullanıldı.