Koç Holding’in dev markasından dudak uçuklatan kâr açıklaması

Koç Holding’in dev markalarından biri olan TÜPRAŞ’tan dudak uçuklatan kâr açıklaması geldi. Buna göre, TÜPRAŞ’ın net kârı 2023’ün ilk yarısında beklentileri aşarak 7,217 milyar lira oldu.

Koç Holding’in dev markasından dudak uçuklatan kâr açıklaması

Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) bu yılın ikinci çeyreklik dönemine ilişkin mali tablolarını açıkladı.

Buna göre, 2023 ilk yarıyılda şirketin toplam üretimi, geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 17 düşüşle 10,88 milyon ton olarak gerçekleşti.

Bloomberg HT’den Ebru Usta’nın haberine göre ilk yarıda Tüpraş’ın yurt içi satışları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 11,1 milyon ton, ihracat dâhil 13,5 milyon ton olarak gerçekleşti. Tüpraş geçen yılın ilk yarısında toplam 13,8 milyon ton satış yapmıştı.

İlk altı aylık dönemde 19,6 milyar TL faaliyet kârı elde edilirken 1,3 milyon TL yatırım faaliyet gideri, öz kaynak yöntemiyle değerlenen OPET Petrolcülük A.Ş. yatırımlarından gelen 539,3 milyon TL kârın ve 2,91 milyar TL net finansman giderinin etkisiyle, toplamda 17,22 milyar TL vergi öncesi konsolide kâr gerçekleşmiş ve 3,1 milyar TL dönem vergi gideri sonrası 14,12 milyar TL net dönem kârı kaydedilmiştir.

NET RAFİNERİ MARJI 9,6 USD/VARİL SEVİYESİNDE

Tüpraş’ın net rafineri marjı ilk çeyrekte 9,3 USD/varil seviyesinde iken bu çeyrekte 9,6 USD/varil seviyesine yükseldi.

Yılın ikinci çeyreğinde ise havacılık sektöründe kademeli iyileşme sürerken, ambargo etkisi ve yüksek enerji fiyatları baskısının sona ermesiyle normalleşmenin yanı sıra Rusya ve Asya bakımları motorin marjlarını destekledi. Benzinde düşük küresel stoklar ile Çin ve Asya talebi, Fuel Oil’de ise Rusya rafineri bakımları ve Orta Doğu talebi marjları destekleyen etkenler olarak öne çıktı.

İlk çeyrek sonuçları ile beraber, Şubat ayında 11-12 ABD doları/varil seviyelerinde açıklanan Tüpraş net rafineri marjının bu yıl bu seviyelerde yılı kapatması beklenirken yapılan revizyonla marjın 10-11 ABD doları/varil seviyelerinde olması öngörüldü.

24-25 MİLYON TON ÜRETİM HEDEFİ

Tüpraş’ın 2023 yılında yüzde 85-90 kapasite kullanımı ve yaklaşık 24 – 25 milyon ton üretim hedefi güncelliğini korumakla beraber, toplam satış hacminde reviyon yapıldı. 2023 yılı için satış tahmini 28-29 milyon tondan yaklaşık 29 – 30 milyon ton olarak yukârı yönlü güncellendi.

2023 yılında toplam yatırım beklentisinde ise değişikliğe gidilmedi. Toplam yatırım beklentisi bu yıl için yaklaşık 350 milyon ABD dolar olarak korunurken bu yatırımlarının yaklaşık yüzde 60’ı enerji verimliliği ve çevre projeleri olmak üzere sürdürülebilirlik odaklı olacağı belirtildi.

Öne Çıkanlar
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Son Haberler
Joao Pedro'nun yeni takımı resmen açıklandı Spor
Joao Pedro'nun yeni takımı resmen açıklandı
Küresel piyasalar yön arayışında Ekonomi
Küresel piyasalar yön arayışında
Brent petrolün varili 85,14 dolar Ekonomi
Brent petrolün varili 85,14 dolar
TIR geri geri kaydı can pazarı yaşandı Güncel
TIR geri geri kaydı can pazarı yaşandı
Erdoğan vekil seçilemeyen AKP’lileri rektör atadı. AKP’li olmayanların hiç şansı yok Güncel
Erdoğan vekil seçilemeyen AKP’lileri rektör atadı. AKP’li olmayanların hiç şansı yok
1 Ağustos Salı TV yayın akışında ne var? 1 Ağustos Salı bugün hangi diziler var? Keşfet
1 Ağustos Salı TV yayın akışında ne var? 1 Ağustos Salı bugün hangi diziler var?
Konyasporlu Sehic Suudi Arabistan'a transfer oldu Spor
Konyasporlu Sehic Suudi Arabistan'a transfer oldu