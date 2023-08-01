Koç Holding’in dev markasından dudak uçuklatan kâr açıklaması

Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) bu yılın ikinci çeyreklik dönemine ilişkin mali tablolarını açıkladı.

Buna göre, 2023 ilk yarıyılda şirketin toplam üretimi, geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 17 düşüşle 10,88 milyon ton olarak gerçekleşti.

Bloomberg HT’den Ebru Usta’nın haberine göre ilk yarıda Tüpraş’ın yurt içi satışları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 11,1 milyon ton, ihracat dâhil 13,5 milyon ton olarak gerçekleşti. Tüpraş geçen yılın ilk yarısında toplam 13,8 milyon ton satış yapmıştı.

İlk altı aylık dönemde 19,6 milyar TL faaliyet kârı elde edilirken 1,3 milyon TL yatırım faaliyet gideri, öz kaynak yöntemiyle değerlenen OPET Petrolcülük A.Ş. yatırımlarından gelen 539,3 milyon TL kârın ve 2,91 milyar TL net finansman giderinin etkisiyle, toplamda 17,22 milyar TL vergi öncesi konsolide kâr gerçekleşmiş ve 3,1 milyar TL dönem vergi gideri sonrası 14,12 milyar TL net dönem kârı kaydedilmiştir.

NET RAFİNERİ MARJI 9,6 USD/VARİL SEVİYESİNDE

Tüpraş’ın net rafineri marjı ilk çeyrekte 9,3 USD/varil seviyesinde iken bu çeyrekte 9,6 USD/varil seviyesine yükseldi.

Yılın ikinci çeyreğinde ise havacılık sektöründe kademeli iyileşme sürerken, ambargo etkisi ve yüksek enerji fiyatları baskısının sona ermesiyle normalleşmenin yanı sıra Rusya ve Asya bakımları motorin marjlarını destekledi. Benzinde düşük küresel stoklar ile Çin ve Asya talebi, Fuel Oil’de ise Rusya rafineri bakımları ve Orta Doğu talebi marjları destekleyen etkenler olarak öne çıktı.

İlk çeyrek sonuçları ile beraber, Şubat ayında 11-12 ABD doları/varil seviyelerinde açıklanan Tüpraş net rafineri marjının bu yıl bu seviyelerde yılı kapatması beklenirken yapılan revizyonla marjın 10-11 ABD doları/varil seviyelerinde olması öngörüldü.

24-25 MİLYON TON ÜRETİM HEDEFİ

Tüpraş’ın 2023 yılında yüzde 85-90 kapasite kullanımı ve yaklaşık 24 – 25 milyon ton üretim hedefi güncelliğini korumakla beraber, toplam satış hacminde reviyon yapıldı. 2023 yılı için satış tahmini 28-29 milyon tondan yaklaşık 29 – 30 milyon ton olarak yukârı yönlü güncellendi.

2023 yılında toplam yatırım beklentisinde ise değişikliğe gidilmedi. Toplam yatırım beklentisi bu yıl için yaklaşık 350 milyon ABD dolar olarak korunurken bu yatırımlarının yaklaşık yüzde 60’ı enerji verimliliği ve çevre projeleri olmak üzere sürdürülebilirlik odaklı olacağı belirtildi.