Koç yumurtası (Billur) yemeği nedir? nasıl yapılır? İşte tüm püf noktalar

Büşra Kapan
Koç yumurtası (Billur) yemeği nedir? nasıl yapılır? İşte tüm püf noktalar
Sakatatlar arasında en çok merak edilen lezzetlerden biri olan Koç yumurtası (Billur) yemeği hakkında dikkat etmeniz gereken şeyler var. Halk arasında Billur yemeği olarak bilinen Koç yumurtası nedir? Nasıl yapılır? İşte detaylar...

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların etleri dışındaki organ ve diğer uzuvları olarak bilinen sakatatlar, karaciğer, yürek, kelle, paça, dil, böbrek dalak, beyin, akciğer bağırsak ve koç yumurtasından oluşur.

Özellikle Anadolu topraklarının lezzeti olarak bilinen sakatatlar lezzeti dışında yüksek besin değeri ile dedikkat çeker. Sakatatları tüketirken en çok dikkat etmeniz gereken şey ise sakatatların taze olması gerekliliğidir.

Buzdolabında en fazla iki gün bekletildikten sonra tüketilmesi gerekilen sakatatlar uzun süre buzdolabında saklandığında besin değerini kaybeder ve vücudunuzda zararlı etkiler yaratabilir. Sakatatlar içinde gerek şekli nedeniyle gerekse işlevi nedeniyle en çok merak edilen şey ise koç yumurtası yani halk arasında Billur.

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KOÇ YUMURTASI (BİLLUR) NEDİR NEYE BENZER?

Hazırladığımız içerikte küçük ve büyükbaş hayvanların yumurtalık bölgesinden alınan etlerle hazırlanan billur yemeğinin nasıl yapıldığını anlatacağız.

Sakatat satan yerlerde kolayca bulabileceğiniz koç yumurtası (billur), saydam bir zarla kaplı yumuşak ve kaygan et dokusudur. Billur ne demek diye sorarsanız da koyunun erkek cinsinden elde edilen yumurtalıklardaki et dokusudur. Koç hayvanından elde edilen 1 adet billur ise ortalama 100 gram ağırlığındadır. Genellikle evde yapılan billur yemekleri Küp Küp doğranıp kekikle tatlandırıldıktan sonra doğru yöntemle pişirilirse lezzetli bir ara sıcak yemeği olarak tüketilebilir.

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KOÇ YUMURTASI NASIL PİŞİRİLİR?

1-) Koç yumurtasının ilk önce zarı soyulur ardından temizce yıkanır ve kurulanır.

2-) Kurulanan koç yumurtası bıçakla ince dilimler hailnde kesilir.

3-) Kesilen koç yumurtaları daha sonra zeytinyağı, pul biber, tuz ve karabiber ile birlikte karıştırılarak marine edilir.

4-) Marine edilen billurlar buzdolabında 2 saat bekletilir.

5-) Yeterli bekleme süresine ulaşan billurlar tavada veya mangalda pişirilir.

6-) Pratik bir koç yumurtası yapılışı için sadece tavanızın olması yeterlidir.

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