Koca hastaneyi sivrisinek bastı. Ameliyathanede bile cirit atıyorlar

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki kanalizasyon sorunu, tedavi vermesi beklenen hastanede ciddi bir sağlık krizine yol açtı. Hastanenin -7'nci katında başlayan ve kısa sürede diğer katlara yayılan sivrisinek istilası hem hastaları hem sağlık çalışanlarını bezdirdi.

Sivrisinek basan hastanede yönetim sorunu Beyoğlu Belediyesi'ne başvurarak bildirdi. Ancak belediye tarafından yapılan ilaçlama -7 ve -6'ncı katlar arasında sınırlı kaldı. Sivrisinek sorunu çözülemeyerek tüm hastaneyi sardı. Yaklaşık 280 yataklı hastane, sivrisineklerle mücadele edilirken sivrisineklerin hasta odalarında rahatsız edici boyutta olduğu belirtiliyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şişli Şubesi'nin açıklamasında sivrisineklerin hem sağlık çalışanları hem de hastalar için risk oluşturduğuna dikkat çekildi.

SES sosyal medya hesabında konuya ilişkin bir paylaşım yapılarak sorunun çözülmesi istendi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şişli Şubesi yönetiminde bulunun Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi hemşiresi Muhsin Uysal sivrisinek sorununun hem hasta sağlığı hem de çalışın sağlığını olumsuz yönde etkileyeceğinin tartışmasız bir gerçek olduğunu söyledi.

Durumun hem sağlık çalışanları hem de hastanedeki yatan ve ayakta hastaların sağlığı açısından riskli, sıkıntılı bir durum olduğunu vurgulayan Uysal sorunun ivedi şekilde çözülmesi gerektiğini belirti. Uysal sorunu çözme sorumluluğunun ise hastane yönetimi ve yerel yönetimlerde bulunduğunu vurguladı.

"SİVRİSİNEKLER BİZİ YEDİ BİTİRDİ"

Uysal servislerde durumu ağır olan hastaların bulunduğunu hasta yakınlarının da durumdan rahatsız olduğunu, sinekler için kullandıkları ilaçların ise hastalara zarar verip vermeyeceği konusunda ise endişeli olduklarını belirtti.

Uysal, sivrisinekleri püskürtmek için kullanılan ilaçların özellikle solunum sıkıntısı çeken hastaların sağlığını için büyük risk olduğunu sürekli hasta yakınlarından odaları havalandırmalarını istediklerini söyledi. Uysal bu sorunun hasta yakınlarının çabası ile çözülebilecek bir sorun olmadığını vurguladı.

GENEL CERRAHIMIZ LAPAROSKOPİ CİHAZININ ÖNÜNDEN SİVRİSİNEK GEÇTİ DEDİ'

Uysal dün gece nöbetteyken genel cerrahın acil bir vaka alarak ameliyata girdiğini ameliyat sırasında ise laparoskopi cihazın önünden sivrisinek geçtiğini söylediğini aktardı. Uysal "Ameliyat sırasında açık organa sivrisinek konduğunu düşünün, cerrah orada ne yapsın? Bakakalıyorsunuz öylece.'' diye konuştu.