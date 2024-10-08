Koca oğlanlar bu kez bu önlemi geçemedi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Koca oğlanlar bu kez bu önlemi geçemedi

Bal üreticilerini, ayı saldırıları canından bezdirdi. Bal yiyen ayılara karşı önlem alan üretici arı kovanlarının etrafını elektrikli telle çevirdi. Koca oğlanlar alınan önlemle birlikte arı kovanlarına ulaşamadı.

Bolu Kıbrıscık ilçesinde arı kovanlarının bulunduğu ve elektrik teller ile çevrilen alana giremeyen 3 ayı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kıbrıscık'ın Deveören köyünde yaşayan arıcı Erhamin Koç, kovanlarının etrafını ayılardan korumak için elektrikli tellerle çevirdi. Saat 02.00 sıralarında ormandan gelen 3 ayı, ağaçların arasından çıkarak kovanlara yaklaşmak istedi. Koç'un elektrikli tel önlemi nedeniyle ayılar, kovanların bulunduğu alana giremedi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ayılar bir süre sonra bölgeden uzaklaştı. (DHA)

Koca oğlanlar bu kez bu önlemi geçemedi

Koca oğlanlar bu kez bu önlemi geçemedi

Koca oğlanlar bu kez bu önlemi geçemedi

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