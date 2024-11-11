Kocaeli Derince'de kömür sobası evi yaktı

Edinilen bilgilere göre, ev sahibi Mahmut U., kömür sobasını yaktıktan sonra evin çevresindeki işleriyle ilgilenmeye başladı. Ancak, bir süre sonra sobadan sıçrayan kıvılcımlar evdeki eşyaları tutuşturdu.

Yangın hızla büyüyerek evin içini sardı. Durumu fark eden Mahmut U., hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Ancak, yangın nedeniyle ev içerisindeki eşyalar tamamen küle döndü.

Yangında herhangi bir yaralanma olmadığı bildirilirken, itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor. Mahalle sakinleri, yangının hızlı müdahale sayesinde daha fazla yayılmadan kontrol altına alınmasından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.