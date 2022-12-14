Kocaeli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 şüphelinin üstünde yapılan aramada sikke ve 3 tarihi obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze'de şüphelenilen 2 şahsın üstünde arama yaptı. Yapılan aramada sikke ve 3 tarihi obje ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.



(Kaynak: İHA)