Kocaeli'de 3 çocuk annesi kadının esrarengiz ölümü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kocaeli'de 3 çocuk annesi kadının esrarengiz ölümü

Kocaeli'de 3 çocuk annesi kadın yatağında ölü bulundu.

Kocaeli'nin Körfez bölgesinde yaşanan trajik bir olay, yerel halkı yasa boğdu. Hacıosman Mahallesi'nde bulunan bir evde, bir adam eşini yatakta hareketsiz halde buldu.

Adamın ihbarı üzerine hızla olay yerine intikal eden sağlık görevlileri, talihsiz kadının yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Polis ekipleri, bu üzücü vakayla ilgili derhal soruşturma başlattı.

Olay, Hızır Reis Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İlknur Usta isimli kadın, eşi tarafından yatağında hareketsiz bulundu.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, 48 yaşındaki üç çocuk annesinin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından, kadının bedeni adli tıp morguna nakledildi.

Bu acı verici olayla ilgili detaylı incelemeler devam etmekte.

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