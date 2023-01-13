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Binanın çatı katı alevlere teslim oldu

Kocaeli’de bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangında 1 kişi dumandan etkilenirken, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 13:43
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Kocaeli’de binanın çatı katında yangın

Binanın çatı katı alevlere teslim oldu
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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir binanın çatı katı alevlere teslim oldu. Çıkan yangın sonrasında 1 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Yangın, Fevzi Çakmak Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatı katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dairenin alevlere teslim olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında 1 kişi dumandan etkilendi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan vatandaş, daha sonra tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yangın sırasında dairede kimsenin olmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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