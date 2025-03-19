Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında nedeni henüz bilinmeyen bir yangın çıktı. Geçeyi aydınlığa çeviren yangında zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle fabrikada yangın çıktı. Gecenin karanlığı alevlerle aydınlanırken, patlama sesleri çevreden duyuldu.

Sesleri duyan ve alevleri gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ediyor. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı

Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı

Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı

Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı

Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı

Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı

Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı

Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı

Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı

Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı

Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı

Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı

Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı

Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı

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Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı
Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı