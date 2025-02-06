Kocaeli’de kar yağışı nedeniyle skuter ve motosikletlerin trafiği çıkışı yasaklandı

Kaynak: Haber Merkezi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü etkinliğinde konuşma yaparken, aniden çıkan kuvvetli rüzgar nedeniyle büyük panik yaşandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Caddesi'nde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katılımıyla bir basın toplantı düzenledi.

Basın toplantısı esnasında çıkan kuvvetli rüzgar zor anlar yaşattı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü etkinliğinde konuşma yaparken, aniden çıkan rüzgar nedeniyle panik yaşandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın, kürsüden hızla uzaklaştığı anlar kameralara yansıdı.

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