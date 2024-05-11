Kocaeli'de kavşakta otomobiller kafa kafaya çarpıştı

Kadıköy Mahallesi Santral Kavşağı'nda gerçekleşen kaza, Turan Güneş Caddesi'nde seyir halinde olan H.B. yönetimindeki 41 ET 273 plakalı Hyundai marka otomobil ile Gazanfer Bilge Bulvarı'ndan gelen F.C.B. idaresindeki 52 ADT 555 plakalı Opel marka otomobilin çarpışmasıyla meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de yol kenarına savruldu.

Kazada, 52 ADT 555 plakalı otomobilin sürücüsü F.C.B., yolcu Z.B. ve 41 ET 273 plakalı otomobilde bulunan ismi henüz öğrenilemeyen bir yolcu yaralandı. Olay yerine hızla intikal eden 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Kocaeli Şehir Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle hasar gören araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.