Kocaeli'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Kocaeli Valiliği, orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla tescilli ve kontrollü mesire yerleri hariç ormanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.

KAYNAK: AA
Kocaeli'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Türkiye'de yaşanan orman yangınları ve sıcak havalar sebebiyle Kocaeli Valiliği yeni karar alarak vatandaşların ormana girişlerini yasakladı.

Kocaeli Valiliği yayınladığı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte, özellikle son günlerde hava sıcaklıklarında görülen mevsim normallerinin üzerindeki artışlar, bunun yanı sıra nem oranının anormal derecede düşük seyretmesi, ormanlık alanda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınlarının meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. Ülkemizin ve ilimizin akciğerleri olan ormanlarımızda çıkabilecek yangınların önlenmesi amacıyla, Kocaeli sınırları içerisindeki tescilli ve kontrollü mesire yerleri hariç ormanlara girişler ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Büyük önem arz etmekte olup, ilimizde orman yangını yaşanmaması ve milli servetimiz olan ormanlarımızın korunması amacıyla alınan tedbir kararları ilgili kurumlar ile güvenlik güçlerince hassasiyetle takip edilecek olup uymayanlar hakkında adli işlem tesis edilecek, idari para cezası uygulanacaktır. Vatandaşlarımızca da konunun hassasiyetle takip edilmesi ve şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezine iletmeleri önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

Öne Çıkanlar
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Son Haberler
Semih Şentürk'ün son halini görenler gözlerine inanamadı Spor
Semih Şentürk'ün son halini görenler gözlerine inanamadı
Cem Karaca'nın eşi 'Cem Karaca filmi' için mahkemeye başvurdu Magazin
Cem Karaca'nın eşi 'Cem Karaca filmi' için mahkemeye başvurdu
İzmir'de kaldırımda oturan kadını fare ısırdı Güncel
İzmir'de kaldırımda oturan kadını fare ısırdı
Messi Icardi'nin kariyeriyle nasıl oynadı? Wanda Nara olayı kumpasın neresinde Spor
Messi Icardi'nin kariyeriyle nasıl oynadı? Wanda Nara olayı kumpasın neresinde
Şeker hastalığına iyi gelen mucizevi karışım İbn-i Sina’nın reçetesinden ortaya çıktı Sağlık
Şeker hastalığına iyi gelen mucizevi karışım İbn-i Sina’nın reçetesinden ortaya çıktı
Bilecik'te orman yangını Güncel
Bilecik'te orman yangını
İzinsiz kazı su kesintisine neden oldu Güncel
İzinsiz kazı su kesintisine neden oldu