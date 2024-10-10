Kocaeli'de otobüsteki vahşetin zanlısı adliyeye sevk edildi

Kaynak: İHA
Kocaeli'de otobüsteki vahşetin zanlısı adliyeye sevk edildi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, yolcu otobüsünde yeğeninin eşini vahşice öldüren zanlı Volkan A. adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam 21.00 sıralarında Karamürsel'den İzmit'e giden özel halk otobüsünde meydana geldi. Otobüste yolculuk yapan Enes Yiğit Toraman (29), 4 Temmuz Mahallesi'nde otobüse binen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yolcuların gözü önünde defalarca bıçağı Toraman'a saplayan zanlı, arka kapıdan inerek kaçtı.

Yolcuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan Toraman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından, zanlı Volkan A.'nın yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu dedektifleri harekete geçti. Zanlının bir sonraki otobüse binerek İzmit istikametine gittiği belirlendi. Ekipler, Gölcük'te zanlıyı gözaltına aldı.

Yapılan araştırmalara göre, Volkan A.'nın olaydan iki gün önce Enes Yiğit Toraman ile telefonda tartıştığı ve bindiği otobüsü bildiği, Toraman'ı takip ederek aynı otobüse binip olayı gerçekleştirdiği tespit edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan zanlı, Karamürsel adliyesine sevk edildi.

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