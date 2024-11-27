Kocaeli'de su çektiği kuyuya düşüp yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, evinin bahçesinde su çekmeye çalıştığı 6 metre derinliğindeki kuyuya düşen 59 yaşındaki Sevim O., itfaiyenin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, evinin bahçesinde su çekmeye çalıştığı 6 metre derinliğindeki kuyuya düşen 59 yaşındak, Sevim O., itfaiyenin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde ilçenin Mustafapaşa Mahallesi 728. Sokak'ta meydana geldi.

Evinin bahçesindeki 6 metre derinlikteki kuyudan su çekmeye çalışan Sevim O., dengesini kaybederek içine düştü.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Sevim O., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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