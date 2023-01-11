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Kocaeli'de tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 20:24
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Kocaeli'de tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Tavşanlı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Emrah A. idaresindeki 57 AAT 687 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Doğukan Ş'nin kullandığı 41 AID 455 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı sürücü Emrah A. ile yanındaki Emrullah A. hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören çevredeki bir iş yerinin sahibi Yakup Karagöz, fren sesine dışarı çıktığını belirterek, "Bu mevsimde yağmurlu havada, biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Araçta sıkışan yaralı hemen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar daha sonra hastaneye kaldırıldı." dedi.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkan otomobilin tırın dorsesine çarpması yer alıyor. (AA)

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