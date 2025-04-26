Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: Yaralılar var

Kaynak: AA
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: Yaralılar var

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayda yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardıdnan tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde 4 otomobil ve 1 cipin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, araçlardaki G.Ö, F.K. ve H.Ç. yaralandı.

e.jpgİhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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