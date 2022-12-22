15 yaşındaki çocuk viyadük altında ölü bulundu

Kocaeli'nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Cımbızdere Viyadüğü altında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan incelemelerde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 15 yaşındaki Gökçe Ergen olduğu tespit edildi. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Gökçe Ergen’in viyadükten atlayarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.(AA)