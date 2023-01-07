7 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Banka önünde pusuya yatıp müşterileri gasbettiler

Banka önünde pusuya yatıp müşterileri gasbettiler

Kocaeli'nde banka önlerine pusu kurup, müşterileri gasbeden 'Akrabalar Çetesi' çökertildi. 2,5 aylık takip sonucu zanlılar yakalanırken, olayların görüntüleri de yayınlandı.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 11:50
Takip Et

Kocaeli'nde 'Akrabalar Çetesi' çökertildi. Banka önünde pusuya yatıp müşterileri gasbettiler

Banka önünde pusuya yatıp müşterileri gasbettiler
+
Aa
-

Kocaeli ve İstanbul’da çeşitli suçlardan kaydı olan 5’i akraba 6 kişilik bir çete, bankadan çıkan müşterileri gasbetti.  Polis, 2,5 aylık takip sonucu şüphelileri yakaladı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli ve İstanbul’da farklı tarihlerde bankadan çıkan kişileri takip edip, gasp, hırsızlık ve yankesicilik olaylarını gerçekleştiren kişilerle ilgili çalışma başlattı. Mağdur kişilerin ifadelerinden yola çıkan polis, kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

200 SAATLİK GÜVENLİ KAMERASI İZLENDİ

Yaklaşık 2 buçuk ay iz süren polis, 200 saatlik güvenlik kamerası kaydını izledi. Gebze ilçesinde bir otomobilden 310 bin lira nakit para çalınan kapkaç olayı ile İstanbul Esenyurt’ta bankadan çıkan bir kişiden 90 bin euro ve Başakşehir’de bir kişiden 4 bin lira gasbedilmesi olaylarının faillerinin E.P., D.P., E.P., Ö.P., B.P. ve M.Ç. olduğu tespit edildi. 5’i akraba olan, 6 kişilik çetenin üyeleri, polis tarafından İstanbul ve Ankara’da yapılan operasyonlarla yakalandı.

TOPLAM 187 SUÇ KAYITLARI VAR

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüphelilerden E.P.’nin 38 suç kaydı, 6 farklı suçtan arandığı, 20 buçuk yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu, Ö.P.’nin 46 suç kaydı olduğu, B.P.’nin 24 suç kaydı, 6 farklı suçtan aranması olduğu, E.P.’nin 47 suç kaydı, 1 suçtan aranması olduğu, D.P.’nin 18 suç kaydı olduğu, M.Y.’nin ise 14 suç kaydı olduğu belirlendi. Bu kişilerin geçmiş yıllarda toplam değeri 525 bin 500 lira, 80 bin 230 dolar ve 17 bin 670 euro olan birçok gasp, kapkaç, otodan hırsızlık ve 6 otomobil hırsızlığının failleri olduğu da tespit edildi. Öte yandan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 6 şüpheli, burada tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne gönderildi.

GASP KAMERADA

Şüphelilerin gerçekleştirdiği olaylardan bazıları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bankadan çıkan kişinin yanına yaklaşan yüzlerinde cerrahi maske olan 2 kişiden biri, para dolu çantayı almaya çalışırken, diğerinin ise mağdura şiddet uyguladığı görülüyor

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Sedat
7.01.2023 11:59
Ey hakimler, ey savcılar sizin nasıl bir adalet anlayışınız var? 187 suç kayıtları var ellerini kollarını sallayarak gezip hala suç işlemeye devam ediyorlar biraz kendinizden utanın.  
 
Zafer
7.01.2023 11:55
187 suc kaydı var adamlar dışarıda acaba neden kimlerle işbirliği içinde ler birileri koruyor mu  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'da fırtınalar kopartacak anket
1
﻿Saray'da fırtınalar kopartacak anket
﻿Saray'da fırtınalar kopartacak anket
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
2
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
3
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
4
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
5
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
﻿Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
6
﻿Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
﻿Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'dan sızan bilgiyi açıkladı: Kim hangi bakanlığı istiyor?
7
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'dan sızan bilgiyi açıkladı: Kim hangi bakanlığı istiyor?
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'dan sızan bilgiyi açıkladı: Kim hangi bakanlığı istiyor?
﻿Satışı yasak 26 papağan ile 6 sakaya el koyuldu
﻿Satışı yasak 26 papağan ile 6 sakaya el koyuldu
﻿Satışı yasak 26 papağan ile 6 sakaya el koyuldu
﻿Araç sahipleri dikkat! Son tarih 31 Ocak
﻿Araç sahipleri dikkat! Son tarih 31 Ocak
﻿Araç sahipleri dikkat! Son tarih 31 Ocak
﻿Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta kara kış
﻿Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta kara kış
﻿Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta kara kış
﻿Definecilere suç üstü: 3 gözaltı
﻿Definecilere suç üstü: 3 gözaltı
﻿Definecilere suç üstü: 3 gözaltı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.