Vicdansız ev sahibi. Ramazan günü kiracısına bunu yaptı. Bu nasıl bir insan

Editör: Özge Ceren Çimen

Derinleşen ekonomik kriz her şeyi vurdu. Kira fiyatları aldı başına gidiyor. Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki krizler ve kavgalar da artmaya başladı.

Son olarak Kocaeli’ndeki bir ev sahibi kiracısının evini bastı. Kiracıları çıkarmak isteyen ev sahibi, evde oturan kiracıları evden çıkartmak için evini basarak eşyalara zarar verdi.

EVİ BASIP ZARAR VERDİ

Kiracıların, evden çıkmayacaklarını söylemesine sinirlenen ev sahibi "Burada oturacağınızı mı zannediyorsun sen" diyerek buzdolabındaki cam kavanozları yerlere fırlatmaya başladı.

KAVANOZLARI ATTI VE EVİ DAĞITTI

Yaralanan kiracı, "Cengiz Bey, ne yaptınız? Her tarafım parçalandı. Cengiz Bey polis çağırıyorum" dedi. Ev sahibi sözlerini yineleyerek, "Burada oturacağınızı mı zannediyorsunuz, çağır polisi" dedi. Bu sırada da cam kavanozları yere atmaya ve evi dağıtmayı sürdüren ev sahibi, "Ev sahibiyim, polis geliyor" yanıtını verdi.

“EVİNİ 2 ERKEĞE KİRALAYACAĞIM”

Yaralı olan kiracı, "Lütfen 112'yi arar mısınız. Saldırıya uğradık lütfen" diyerek komşulardan yardım istedi. Ev sahibi, kendisine cevap vermeyi sürdüren kadın kiracıya "Evini 2 erkeğe kiralayacağım, sen çıkma otur istediğin gibi" diye bağırdığı duyuluyor.

Kiracılar, ev sahibinden şikayetçi olurken çevredekiler polisi çağırdı. Video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

1 EYLÜL İTİBARİYLE ZORUN OLUYOR

Kira, kat mülkiyeti, ortaklığın giderilmesi ve komşuluk uyuşmazlıklarında taraflar dava açmadan önce arabulucuya başvuracak. Milyonları ilgilendiren uygulama 1 Eylül'de başlıyor.

Zorunlu hale getirilen arabuluculukla 74 bini kira olmak üzere kat mülkiyeti, komşu hakkı ve ortaklığın giderilmesinden kaynaklı uyuşmazlıklarda yılda yaklaşık 126 bin dosya, mahkemelere gitmeden en fazla bir ayda çözüme kavuşturulacak.

2013'te başlayan arabuluculuk, önce isteğe bağlı olarak uygulandı. Adalet Bakanlığının yeni düzenlemeleri kapsamında arabuluculuk, iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında 28 Temmuz 2020'de dava şartı haline geldi.