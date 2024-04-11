Kocaeli'nde kardeşlere bıçaklı saldırı: Şüpheliler aranıyor

Kaynak: DHA
Kocaeli'nde kardeşlere bıçaklı saldırı: Şüpheliler aranıyor
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Ufuk Ş. (36) ve Ercan Ş. (32) kardeşler, sabah saatlerinde yaşanan bir tartışmanın ardından otomobilleriyle 10 kilometre boyunca takip edildikten sonra 2 şüphelinin bıçaklı saldırısına uğradılar.

Jandarma, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi'nde gerçekleşti. İki kardeş, ilçe merkezine giderken iki kişiyle tartıştı. Tartışmanın ardından Ufuk ve Ercan Ş., İlimtepe Mahallesi'ne gitmek üzere yola çıktı. Ancak takip edildiklerini fark ettiler. Takip eden şüpheliler, kardeşlerin önünü kesti ve bir kez daha tartışmanın ardından bıçakla saldırdılar. İki kardeş bıçak darbeleriyle yaralandı, saldırganlar ise kaçtı.

Olayın hemen ardından sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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