Kocaeli'nde mangal kömürü işletmesinde yangın paniği

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde mangal kömürü üretimi yapılan bir işletmede yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Kocaeli İzmit ilçesinin Çayırköy Mahallesi mevkisinde mangal kömürü üretimi yapan tesiste fırının hava alması sonucu yangın çıktı.

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Tesis sahibi, fırın içinden yükselen alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etti.

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İşletme sahibinin müdahalesi yetersiz kalınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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Ardından itfaiye ekipleri termal kamera ile fırının içini kontrol etti.

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Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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