Kocaeli'nde yavru kedi ekipleri ayağa kaldırdı!

Kaynak: İHA

Kocaeli'de girdiği aracın motor kısmında 13 kilometre yolculuk yapan yavru kedi itfaiyenin çabaları sonucu kurtarıldı.

Kocaeli'nde hava sıcaklığı 8 derecelere kadar düştü. Körfez'de yavru kedi bir otomobilin motor kısmına girdi. Sürücü Aykut Ergül, seyir halindeyken gelen sesler üzerine aracını İzmit Serdar Mahallesi'nde yol kenarına çekti.

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Yaptığı kontrolde fark ettiği kediyi bulunduğu yerden çıkaramayan Ergül, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarılan kedi bu kez de korkuyla koşarak refüje saklandı.

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Ekiplerce buradan alınan kedi Körfez'de otomobilin motor kısmına girdiği adrese geri götürüldü.

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"Sağ salim kurtuldu"

Körfez'de ikamet eden Aykut Ergül, "Seyir halinde olduğum sırada kedi sesi duydum. Dışarıda da kedi sesleri vardı. Bu yüzden sesin dışarıdan geldiğini zannettim.

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Yaklaşık 13 kilometre kadar yol kat ettikten sonra tekrar kedi sesi duydum. Arabamıza küçük yavru bir kedi girmiş. Sağ salim kurtuldu.

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Kediyi alıp tekrar araca girdiği adrese götüreceğiz" dedi.

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