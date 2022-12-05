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Belediye otobüsü bir anda alev aldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsü bir anda alev aldı. Yangın, sürücü ve vatandaşların müdahalesi sonrasında söndürüldü.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 13:10
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde belediye otobüsü bir anda alev aldı

Belediye otobüsü bir anda alev aldı
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Yangın, Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 41 BR 338 plakalı belediye otobüsünde yangın çıktı.

Otobüsün bir anda alev aldığını fark eden sürücü, aracını durdurarak yangına, yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

Sürücü ve vatandaşların bu müdahalesi sonrasında yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın anı ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.

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