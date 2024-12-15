Kocaeli'nin meşhur restoranı alevlere teslim oldu

Kaynak: İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde restoran alev alev yandı. İtfaiye kısa sürede söndürse de restoran kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'nin İzmit Yenişehir Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde bulunan bir restoranda sabaha karşı saat 04.30 sıralarında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

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Alevleri gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Kısa sürede adrese gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

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Yangın sebebiyle restoran kullanılamaz hale geldi.

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Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı.

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