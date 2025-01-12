Kocaelispor 7 puan farkla zirvede

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Keçiörengücü ile deplasmanda karşılaştı. Yeşil siyahlılar mücadeleyi Erkam’ın kendi kalesine attığı golle 1-0 kazandı ve sezonun ilk yarısını 41 puan ile en yakın rakipleri Bandırma ve Karagümrük’ün 7 puan önünde lider tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada savunmadan atılan uzun topla Diouf buluştu. Ceza sahası ilk metrelerinde çektiği şutla topu ağlara gönderin Diouf'un golü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

22. dakikada konuk ekipte Oğulcan sağ kanattan taşıdığı topu içeriye ortaladı. Arka direkte savunmada Erkam Develi kafa vuruşunda topu kendi kalesine gönderdi. 0-1

54. dakikada keçilerde Arda'nın başlattığı atakta, Rroca ceza sahası içinden yaptığı vuruşunda topu auta yolladı.

72. dakikada Keçiörengücü'nde Rroca'nın kullandığı köşe vuruşunda, Diouf kafayı vurdu ancak kaleci son anda topu kornere çeldi.



Hakemler: Kürşad Filiz, Erkan Akbulut, Mehmet Kapluhan

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız (Orhan Nahırcı dk. 80), Steven Caulker, Arda Şengül, Süleyman Luş (Moustapha Camara dk. 66), Erkam Develi, Oğuzhan Ayaydın (Eduart Rroca dk. 46), Kristal Abazaj (Malaly Dembele dk. 46), Aliou Traore (Görkem Bitin dk. 80), Ali Dere, Mame Diouf

Yedekler: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Halil Can Ayan, William Togui

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan, Tarkan Serbest, Oğulcan Çağlayan (Barış Alıcı dk. 75), Cihat Çelik, Pedrinho (Mesut Can Tunalı dk. 75), Ryan Mendes, Markao (Ahmet Sagat dk. 64)

Yedekler: Harun Tekin, Josip Vukovic, Giorgi Beridze, Furkan Gedik, Yunus Emre Gedik, Mehmet Yılmaz, Onur Öztonga

Teknik Sorumlu: İsmet Taşdemir

Gol: Erkam Develi (k.k. dk. 22) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Arda Şengül (Ankara Keçiörengücü) Tarkan Serbest (Kocaelispor)