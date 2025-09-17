Kocaelispor ilk 5 haftada umduğunu bulamadı

Kaynak: DHA
Kocaelispor ilk 5 haftada umduğunu bulamadı

Süper Lig’de 16 yıl aradan sonra tekrardan mücadele eden Kocaelispor, ligin ilk 5 haftasında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Körfez ekibi 1 puan ile ligin 17. sırasında yer alıyor.

Kocaelispor, 2008-09 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig’e 16 yıllık hasretin ardından yükseldi.

Körfez temsilcisi, geride kalan 5 haftalık periyotta teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Yeşil-siyahlı ekip, ligin birinci haftasında deplasmanda konuk olduğu Trabzonspor’a 1-0, ikinci hafta evinde ağırladığı Samsunspor’a 1-0 ve üçüncü hafta Kadıköy’de Fenerbahçe’ye 3-1 mağlup oldu.

Kocaelispor, ligdeki tek puanını dördüncü haftada evinde 1-1 berabere kaldığı Kayserispor’dan aldı.

Beşinci hafta ise Gaziantep FK deplasmanından 2-0 mağlup ayrılan ve istediği başlangıcı yapamayan Kocaelispor, ligin 17. sırasında bulunuyor.

kocaelispor-2.jpg

GOL YOLLARINDA SORUN YAŞIYOR

Kocaelispor, ligdeki 5 maçta rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Körfez temsilcilisinin 2 golünü sezon başında Dinamo Zagreb’den transfer ettiği tecrübeli golcü Bruna Petkovic kaydetti.

Petkovic, kendisinin ve takımının ilk golünü üçüncü hafta Fenerbahçe deplasmanında 22. dakikada frikikten attı. Kayserispor maçında ise 90+5. dakikada rakip fileleri havalandıran Petkovic, takımına 1 puanı getirdi.

LİGİN EN ÇOK GOL YİYEN 4 TAKIMINDAN BİRİ

Kocaelispor, 5 maçta kalesini gole kapatmazken Eyüpspor, Gaziantep FK ve Gençlerbirliği ile ligin en çok gol yiyen 4 takımından biri oldu. Söz konusu takımlar 9 gol yerken, Körfez temsilcisi meşin yuvarlağı 8 kez ağlarında gördü.

Yeşil-siyahlı ekip, bu müsabakalara ise 4 farklı stoper tandemiyle çıktı.

İlk hafta Trabzonspor maçında Appindangoye-Wieteska, Samsunspor maçında Appindangoye-Dijksteel, Fenerbahçe, Kayserispor maçında Appindangoye-Syrota ve beşinci hafta Gaziantep FK maçında Balogh-Smolcic görev yaptı.

Trabzonspor maçında sağ diz ön çapraz bağı kopan Wieteska, 6 ay yeşil sahalardan uzak kalırken, bir diğer stoper Appindangoye ise daha önce 5 sezon formasını terlettiği 1. Lig ekiplerinden Sivasspor’a transfer oldu.

11 SARI 2 KIRMIZI KART

Kocaelispor, 5 haftada 11 sarı ve 2 kırmızı kart gördü. 11 sarı kart ile Körfez temsilcisi Konyaspor ile birlikte ligin en çok sarı kart gören 5'inci takımı oldu.

Yeşil-siyahlı ekip 2 kırmızı kartla da Göztepe’yle ligin en çok kırmızı kart gören takımı ünvanını paylaştı.

21 Eylül Pazar günü saat 17.00'da evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek Kocaelispor, ligdeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

