Yıllar sonra geri döndüğü Süper Lig'de sezona kötü bir başlangıç yapan Kocaelispor transfere doymuyor.

Yaz transfer döneminde 18 oyuncuyu kadrosuna katan Körfez ekibi şimdiden yeni isimler için çalışmalarına başladı.

İtalyan basını, Kocaelispor'un sürpriz transfer hamlesini duyurdu. Inter U23 Takımı'nda forma giyen orta saha oyuncusu Fransız orta saha oyuncusu Issiaka Kamate'yi gözüne kestiren Kocaelispor'un Serie A debine teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.

Piyasa değeri 750 bin Euro olan 2004 doğumlu orta saha oyuncusu, güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.

Inter U23 Takımı ile Serie C'de forma giyen Kamate, bu sezon çıktığı 9 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Eğer Inter çok yüksek bir bonservis bedeli talebinde bulunmazsa Kocaelispor'un bu transferi gerçekleştirmek için ısrarcı olacağı ifade ediliyor.