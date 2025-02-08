Kocaelispor taraftarı meydanlarda

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kocaelispor taraftarı meydanlarda

Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesi Kocaelispor taraftarı meydanlarda toplandı

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Kocaelispor, bugün saat 19.00'da Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek. BU müsabaka öncesinde Kocaelispor taraftarları, şehir meydanlarında toplandı.

Kritik maç öncesinde bir araya gelen Kocaelisporlular, şehri yeşil-siyah renklerle donattı. Meşalelerin yakıldığı, bestelerin söylendiği yürüyüş renkli anlara sahne oldu. İzmit Cumhuriyet Parkı'nda toplanan taraftarlar, kortej oluşturarak Kent Meydanı'na yürüdü. Yaşlı bir teyzenin kortejin ortasında bestelere eşlik attığı anlar ise izleyenleri gülümsetti.

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