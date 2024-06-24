Kocaelispor yeni transferini açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Kocaelispor yeni transferini açıkladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, sol bek Muharrem Cinan'ı renklerine bağladı.

Yeni sezonda hedefini Süper Lig olarak belirleyen Kocaelispor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Portekizli Pedrinho'yu renklerine bağlayan Yeşil-Siyahlılar bu kez de savunma oyuncusu Muharrem Cinan'ı kadrosuna dahil etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Muharrem Cinan arasında 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hoş geldin Muharrem." ifadelerine yer verildi.

Son olarak Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu, geçen sezon 34 maçta takımına 2 gol ve 1 asistle katkı sağladı.

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