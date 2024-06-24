Kocaelispor yeni transferini açıkladı

Yeni sezonda hedefini Süper Lig olarak belirleyen Kocaelispor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Portekizli Pedrinho'yu renklerine bağlayan Yeşil-Siyahlılar bu kez de savunma oyuncusu Muharrem Cinan'ı kadrosuna dahil etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Muharrem Cinan arasında 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hoş geldin Muharrem." ifadelerine yer verildi.

Son olarak Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu, geçen sezon 34 maçta takımına 2 gol ve 1 asistle katkı sağladı.