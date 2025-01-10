Kocaelispor'a para cezası

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-0 yenen Kocaelispor'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 60 bin TL para cezasına çarptırıldı.

60 BİN TL PARA CEZASI

PFDK tarafından yapılan açıklamada Kocaelispor'a 5 blok kapatma cezası verilirken, 60 bin TL de para cezası kesildi. Iğdır FK'ya ise 168 bin TL para cezası ve deplasman tribünündeki taraftarlara 1 maç ceza verildi.

Maraton Üst, 301-302-303-325 ve 326 bloklardaki taraftarlara ise bir maç ceza verildi. 60 bin TL de para cezası kesildi. Iğdır FK’ya ise 168 bin TL para cezası ve deplasman tribünündeki taraftarlara 1 maç ceza verildi.